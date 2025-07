Technologies et IA : l’Algérie renforce sa présence au sommet WSIS+20 à Genève

Le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, participe à Genève aux travaux du Sommet mondial sur la société de l'information (WSIS+20) et du Sommet sur l'intelligence artificielle (AI for Good 2025).

Ces événements, organisés en partenariat avec l’UIT, l’UNESCO, le PNUD et la CNUCED, visent à évaluer les progrès en matière de technologies de l’information, réduire la fracture numérique et discuter de la gouvernance de l’IA.

Le ministre assiste à des tables rondes de haut niveau, notamment sur l’accès universel aux TIC et la gouvernance de l’IA, et prévoit des rencontres bilatérales avec plusieurs responsables internationaux pour renforcer la coopération dans le secteur numérique.

Ce sommet marque les 20 ans du WSIS, initié à Genève en 2003 et poursuivi à Tunis en 2005, qui constitue aujourd’hui un cadre de référence pour la coopération mondiale dans le domaine des TIC.