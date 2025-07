Kaylia Nemour rejoint Ooredoo en tant que nouvelle ambassadrice

Dans le cadre de son engagement continu en faveur de la valorisation des talents nationaux et de la promotion de l’excellence algérienne, Ooredoo Algérie a le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat avec Kaylia Nemour, gymnaste d’exception, sacrée championne du monde et médaillée d’or olympique. Elle devient ainsi la nouvelle ambassadrice de la marque Ooredoo.

La cérémonie de signature s’est tenue ce mercredi soir à Alger, en présence de M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, de Kaylia Nemour, ainsi que de plusieurs cadres de l’entreprise, partenaires, et personnalités du monde sportif et médiatique.

À travers cette collaboration, Ooredoo réaffirme son soutien indéfectible à la jeunesse algérienne, en mettant en avant des figures inspirantes dont le parcours exceptionnel incarne les valeurs de résilience, d’excellence, de dépassement de soi et de patriotisme. Le choix de Kaylia Nemour s’inscrit pleinement dans cette vision partagée.

M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré à cette occasion :

« Nous sommes très fiers d’accueillir Kaylia Nemour au sein de la grande famille Ooredoo. Elle incarne l’excellence, le courage et la détermination. À travers son parcours, elle envoie un message fort à toute une génération : celui de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. Ce partenariat reflète parfaitement notre engagement en faveur des jeunes, de l’innovation et de la réussite algérienne. »

De son côté, Kaylia Nemour a exprimé sa joie de rejoindre la marque :

« Je suis honorée de représenter Ooredoo, une entreprise qui partage mes valeurs et soutient activement la jeunesse algérienne. Ensemble, nous porterons haut les couleurs de l’Algérie et transmettrons un message d’espoir, de confiance et de persévérance à tous les jeunes du pays. »

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans une démarche globale de renforcement de la proximité de la marque avec les nouvelles générations et d’accompagnement des talents qui font briller l’Algérie au-delà de ses frontières.