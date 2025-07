Algérie Télécom annonce que plus de 50 % de ses abonnés filaires sont désormais connectés à la fibre optique (FTTH). Après avoir dépassé les 2,2 millions de foyers raccordés en juin, l’opérateur poursuit la transition rapide du réseau ADSL vers le très haut débit.

Cette avancée reflète l’engagement d’Algérie Télécom à démocratiser l’accès à une connectivité moderne, plus stable, rapide et adaptée aux nouveaux usages numériques (streaming, télétravail, e-learning, etc.).

L’entreprise réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner la transformation numérique du pays grâce à des investissements stratégiques et une vision orientée vers l’innovation et l’amélioration de l’expérience client à l’échelle nationale.