Honor Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin du monde

Honor a dévoilé le Magic V5, son nouveau smartphone pliant, qui devient le plus fin du marché avec 8,8 mm d’épaisseur plié et 4,1 mm déplié (en version blanche). Il surpasse ainsi les modèles concurrents, comme le Galaxy S25 Ultra.

Le Magic V5 embarque une fiche technique haut de gamme : double écran AMOLED (6,4″ et 7,95″, 120 Hz), puce Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM, et une batterie de 5 820 mAh. Il dispose aussi d’un triple capteur photo performant (50, 50 et 64 Mpx).

Actuellement disponible uniquement en Chine (entre 1 000 et 1 300 € HT), il pourrait arriver en France d’ici fin 2025.

Cependant, cette course à l’extrême finesse pose des limites techniques : espace réduit pour le port USB-C, autonomie, et fragilité accrue. Malgré tout, le Magic V5 marque une étape impressionnante dans l’innovation des smartphones pliants.