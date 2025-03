Condor exporte plus de 7 000 appareils électroménagers vers la Tunisie, la Jordanie et le Yémen

Le groupe Condor a initié, ce mardi 11 mars, une nouvelle opération d’exportation d’équipements électroménagers depuis son site de production à Bordj Bou Arréridj.

Cette expédition comprend plus de 7 000 unités, incluant réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et machines à laver, destinées aux marchés de la Tunisie, de la Jordanie et du Yémen.

Le lancement officiel de cette opération s’est déroulé en présence d’une délégation ministérielle composée de Said Sayoud, ministre des Transports, Tayeb Zitouni, ministre du Commerce Intérieur et de la Régulation du Marché National, ainsi que Mohamed Boukhari, ministre du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations. Étaient également présents le Directeur Général des Douanes et le Wali de Bordj Bou Arréridj, soulignant ainsi l’importance stratégique de cette initiative pour le développement des exportations algériennes.