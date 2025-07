Ooredoo Algérie obtient la licence pour le réseau 5G

Ooredoo Algérie franchit une étape décisive dans sa stratégie d’innovation en décrochant officiellement la licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau 5G en Algérie.

L’annonce a été faite le jeudi 3 juillet 2025 à Alger, lors d’une séance publique organisée par la Commission d’adjudication relevant de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE), conformément aux dispositions du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001.

À l’issue de l’évaluation technique et financière des candidatures, Ooredoo Algérie (Wataniya Télécom Algérie) a été classée en deuxième position, ce qui lui permet d’obtenir l’une des précieuses licences 5G. Cette autorisation ouvre la voie à l’introduction prochaine de cette technologie de nouvelle génération sur le marché algérien.

La 5G constitue un véritable levier de transformation numérique, promettant des vitesses de connexion ultra-rapides, une latence minimale et une connectivité renforcée. Elle offrira des opportunités majeures dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, l’industrie 4.0, les transports intelligents ou encore les villes connectées.

À cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a déclaré :



« C’est avec une grande fierté que nous obtenons cette licence stratégique. La 5G ne représente pas seulement un bond technologique, mais un moteur essentiel de croissance pour l’économie numérique en Algérie. Elle facilitera l’émergence de nouveaux services, soutiendra l’innovation, notamment chez les startups, et offrira à notre jeunesse les moyens de s’exprimer pleinement dans un monde connecté. »

M. Tohme a également salué l’engagement des autorités algériennes, en particulier le Ministère de la Poste et des Télécommunications et l’ARPCE, pour leur professionnalisme et leur efficacité dans la gestion de cette procédure.

Grâce à l’appui de son groupe international, pionnier du lancement de la 5G commerciale dès 2018 au Qatar, Ooredoo Algérie ambitionne de proposer à ses clients une expérience technologique parmi les meilleures du marché.

Avec cette avancée, l’opérateur réaffirme son engagement à accompagner la transformation digitale de l’Algérie et à contribuer activement à la construction d’une société connectée, innovante et tournée vers l’avenir.