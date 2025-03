Ooredoo adresse ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

À l’occasion de la joyeuse fête de Aïd el-Fitr, Ooredoo, entreprise résolument citoyenne, est ravie de présenter ses vœux les plus sincères de bonheur, de sérénité et de prospérité au peuple algérien.

Dans son message de vœux à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme, s’est exprimé : « En ce jour béni de l’Aïd el-Fitr, je tiens à adresser en mon nom et au nom de la famille de Ooredoo nos vœux de bonheur, de prospérité à l’ensemble du peuple Algérien. Comme chaque année, le mois sacré de Ramadhan a été pour nous une belle opportunité de renforcer nos liens avec la société à travers des initiatives de solidarité et d’entraide qui relèvent de notre engagement sociétal et responsable envers les nécessiteux. Aussi à travers des offres adaptées et des services performants, nous avons permis à des millions d’Algériens de rester connectés, de partager des moments précieux et de vivre pleinement l’esprit de convivialité de ce mois béni. »

Il est à rappeler que Ooredoo a multiplié ses actions caritatives et solidaires durant le mois de Ramadhan et ce en collaboration avec ses partenaires du mouvement associatif, il s’agit notamment du lancement d’une caravane de solidarité en partenariat avec l’Association Nationale de Volontariat, pour la distribution des trousseaux alimentaires aux familles démunies à travers plusieurs wilayas.

Par ailleurs, avec l’association « Winnelka », Ooredoo a organisé l’opération « IFTAR Box», offrant des repas chauds aux jeûneurs à emporter directement depuis sa cantine, ainsi que l’opération « Kasser Syamek », qui consiste à distribuer des Box pour rompre le jeûne dans les services d’urgence de plusieurs hôpitaux d’Alger, pour accompagner ceux dans le besoin en ce moment clé de la journée.

De plus, en collaboration avec la fondation « Ness El Khir », Ooredoo a distribué des repas chauds aux jeûneurs à travers un « Food Truck » qui assure la distribution de 300 repas par jour, et a accompagné la fondation dans l’organisation d’une opération de circoncision en faveur des orphelins et enfants issus de familles démunies. En cette fête de l’Aïd, Ooredoo réaffirme avec enthousiasme son engagement à rester un acteur solidaire et dynamique au cœur de la société algérienne, célébrant avec elle les valeurs d’unité et de partage.