Nintendo Switch 2 Pro Controller : nouveautés et prix

Lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, Nintendo a dévoilé la Switch 2 Pro Controller, une version améliorée de sa manette Pro, qui accompagnera la sortie de la Switch 2 le 5 juin 2025.

Parmi les principales nouveautés, on retrouve deux boutons arrière personnalisables (GL et GR), offrant plus de flexibilité, notamment pour les jeux compétitifs. Un bouton C a également été ajouté pour activer les conversations audio et vidéo via la fonction GameChat de la Switch 2. De plus, la manette intègre une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque filaire.

Côté design, elle adopte une finition noire mate avec un bord blanc brillant, tout en conservant une disposition similaire à l’ancienne manette Pro, avec des sticks et boutons légèrement agrandis.

La Switch 2 Pro Controller sera vendue à 89,99 €, un prix qui la positionne dans la catégorie des manettes premium. Elle sera disponible dès le 5 juin 2025, avec des précommandes ouvertes à partir du 8 avril 2025.