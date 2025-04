Ooredoo offre aux supporters du MCA une chance unique d’assister au match en Afrique du Sud

Partenaire fidèle du Mouloudia Club d'Alger (MCA), Ooredoo lance une opération exceptionnelle pour offrir aux supporters du Doyen des cadeaux exclusifs, dont un voyage en Afrique du Sud à l’occasion du quart de finale retour de la CAF Champions League. Ce match tant attendu opposera le MCA aux Orlando Pirates le 9 avril 2025 à Johannesburg.

Dans un élan de soutien au club et à ses fidèles fans, Ooredoo met en place le Jeu MCA, permettant à ses clients de tenter leur chance pour remporter divers cadeaux aux couleurs de leur équipe de cœur. À la clé, un prix exceptionnel : un voyage à Johannesburg pour assister à cette rencontre décisive et encourager le Mouloudia sur place, au plus près de l’action.

Pour participer, les supporters peuvent s’inscrire dans l’un des 217 points de vente Ooredoo de la wilaya d’Alger entre le 15 mars et le 8 avril 2025. En plus du tirage au sort pour le voyage, d’autres cadeaux exclusifs sont mis en jeu, tels que des kits de supporters et des billets VIP, permettant aux fans de vivre une expérience unique aux couleurs du MCA.

Pour rappel, Ooredoo est devenu le Sponsor Officiel du MCA depuis le 10 janvier 2024, dans le cadre d’un partenariat de deux ans. Cette initiative s’inscrit dans son engagement continu à soutenir le club et à accompagner ses ambitions vers l’excellence et le succès sur la scène nationale et continentale.