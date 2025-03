L’ARPCE lance la version anglaise de son site internet pour renforcer l’accessibilité et la transparence

L’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) annonce le lancement de la version anglaise de son site internet, désormais accessible à l’adresse www.arpce.dz. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer l’accessibilité et la transparence des informations relatives à la régulation des secteurs postaux et des communications électroniques, aussi bien pour les acteurs nationaux qu’internationaux.

Dans un contexte de mondialisation croissante et de digitalisation accélérée, l’ARPCE souhaite faciliter l’accès à ses ressources pour un public non arabophone et non francophone. Grâce à cette nouvelle interface, les utilisateurs anglophones pourront désormais consulter les principales missions de l’institution, ses décisions stratégiques ainsi que diverses publications officielles.

Le site en anglais offre une navigation intuitive et un accès direct aux documents essentiels tels que les rapports annuels, les études de marché, ainsi que les actualités et événements à venir. Cette démarche vise à favoriser un dialogue constructif avec les parties prenantes internationales et à promouvoir une meilleure compréhension des réglementations en vigueur en Algérie.

L’ARPCE invite les visiteurs à découvrir cette nouvelle version en ligne et à contacter ses services via l’adresse info@arpce.dz pour toute information complémentaire.