Djezzy renforce son engagement solidaire durant le mois de Ramadhan

Fidèle à ses valeurs citoyennes, Djezzy a mis en place un programme de solidarité à l’occasion du mois sacré, en collaboration avec plusieurs associations engagées sur le terrain.

Tout au long du Ramadhan, une vaste opération de distribution de repas chauds a été menée, permettant aux familles en difficulté et aux personnes isolées de bénéficier de repas dans plusieurs restaurants solidaires à travers le pays, dans une ambiance empreinte de convivialité et de réconfort.

En parallèle, des couffins alimentaires ont été distribués aux familles démunies des wilayas de Béchar, Béni Abbès et Naâma, en partenariat avec les Scouts musulmans algériens, afin d’apporter un soutien concret aux foyers les plus vulnérables.

Dans le même esprit de partage, Djezzy a organisé un iftar en l’honneur d’enfants issus d’orphelinats d’Alger. L’événement, marqué par des instants de joie et d’échange, s’est tenu en présence de la directrice de l’action sociale de la wilaya d’Alger, de représentants des Scouts musulmans algériens et des responsables des orphelinats de Mohammadia, El Biar et Aïn Taya. En plus de partager un repas chaleureux, les enfants ont reçu des vêtements neufs pour l’Aïd El-Fitr, offerts grâce à la mobilisation des employés de Djezzy, renforçant ainsi l’esprit de fraternité et de générosité.

À travers ces initiatives solidaires, Djezzy réaffirme son engagement en faveur de l’entraide et du partage, des valeurs fondamentales qui prennent toute leur signification durant ce mois de bienveillance et de communion.