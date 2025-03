Trafic de smartphones volés à Londres : l’Algérie, principale destination

Une enquête du Sunday Times révèle qu'environ 80 % des smartphones volés à Londres, soit près de 70 000 en 2023, sont expédiés à l’étranger, l’Algérie étant la principale destination. Ce trafic, alimenté par des gangs organisés, représente un marché noir de 50 millions de livres par an.

À Alger, notamment dans les quartiers de Belfort, Bab El Oued et El Harrach, ces téléphones volés sont reconditionnés et revendus à bas prix, profitant de la forte demande due à l’absence de revendeurs Apple et aux coûts élevés du marché officiel.

L’enquête révèle aussi que des réseaux structurés, parfois dirigés par des gangs algériens, utilisent ces appareils pour des fraudes bancaires, avec un préjudice dépassant cinq millions de livres sterling. Selon la police britannique, 28 % des téléphones volés à Londres sont détectés en Algérie, loin devant la Chine et les États-Unis.

Le trafic ne se limite pas aux petits revendeurs : certains smartphones sont expédiés par conteneurs, dissimulés parmi d’autres marchandises, grâce à des complicités à différents niveaux du circuit illégal.