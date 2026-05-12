Ooredoo Algérie partenaire de la 5ème édition de la caravane « Un jeune, Une idée »

Dans le cadre de sa vision stratégique visant à promouvoir l’innovation et à valoriser les talents, Ooredoo renouvelle son engagement en faveur des initiatives nationales dédiées à la jeunesse algérienne, en tant que partenaire et accompagnateur des projets de la cinquième édition de la caravane nationale « Un Jeune, une Idée », devenue, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour la découverte des jeunes talents et la transformation des idées prometteuses en projets économiques à impact durable.

À l’occasion de la cérémonie officielle de lancement de cette nouvelle édition, organisée le lundi 11 mai à Alger, une convention a été signée entre Ooredoo, représentée par son Directeur des Affaires Corporatives, M. Ramdane Djezaïri, et la caravane nationale « Un Jeune, une Idée », représentée par son coordinateur général, M. Anis Ben Tayeb. À travers cet accord, Ooredoo s’engage à accompagner la caravane et à soutenir l’ensemble de ses activités visant à promouvoir la culture entrepreneuriale et l’innovation à travers tout le territoire national.

La caravane parcourra plusieurs wilayas du pays, proposant des espaces de formation, d’orientation et d’échange destinés à vulgariser les notions de l’entrepreneuriat auprès des jeunes Algériens, à stimuler leur esprit d’initiative et de créativité, tout en valorisant leurs idées innovantes et en les accompagnant dans leur transformation en projets concrets et réalisables. Cette initiative contribue également à dynamiser l’économie nationale en favorisant l’émergence de startups innovantes, créatrices de valeur et d’opportunités d’emploi.

À cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme, a déclaré : « Nous sommes heureux, chez Ooredoo, de renouveler notre accompagnement à la caravane “Un jeune et une Idée”, convaincus que la jeunesse algérienne possède un potentiel exceptionnel ainsi que des capacités créatives à même de construire un avenir économique plus prometteur. À travers ce soutien, nous aspirons à offrir un environnement stimulant permettant aux jeunes de développer leurs idées et de les concrétiser en projets réels, capables de contribuer à la création de richesse et au renforcement de l’économie nationale. »

De son côté, le coordinateur général de la caravane, M. Anis Ben Tayeb, a affirmé : « Cette édition marque une nouvelle étape dans notre démarche visant à ancrer la culture entrepreneuriale auprès des jeunes à travers l’ensemble des wilayas du pays. Nous sommes fiers de notre partenariat avec une institution de référence telle que Ooredoo, qui a démontré son engagement constant en faveur de l’accompagnement des jeunes et du soutien à l’innovation, faisant ainsi d’elle un véritable acteur du changement positif et du développement d’un écosystème entrepreneurial plus dynamique et inclusif. »

Il convient de rappeler que lors de l’édition précédente de la caravane, Ooredoo avait sélectionné les quatre projets émergents afin d’intégrer leurs porteurs au sein de l’incubateur de l’entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier d’un accompagnement qualitatif assuré par des experts et spécialistes, dans le but de développer leurs projets et de renforcer leurs perspectives de réussite et de pérennité.

Ooredoo poursuit également le déploiement de ses initiatives dédiées à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation, à travers le lancement et l’organisation de programmes et concours spécialisés, à l’image du concours « Machrou3i », dédié à l’entrepreneuriat féminin, qui en est aujourd’hui à sa troisième édition. Une démarche qui illustre l’engagement durable de l’entreprise en faveur de l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de contribuer à un développement économique inclusif et durable.

À travers ce partenariat, Ooredoo réaffirme sa volonté de jouer un rôle actif dans la construction d’un écosystème entrepreneurial national solide, offrant à la jeunesse algérienne de véritables espaces de créativité et de concrétisation, ainsi que les outils nécessaires pour devenir des acteurs du développement et les bâtisseurs de l’Algérie de demain.