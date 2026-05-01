Algérie Poste lance la carte « Cashless Business » pour les entreprises

Algérie Poste a annoncé le lancement de la carte « Cashless Business », un nouveau service destiné exclusivement aux titulaires de comptes courants professionnels (CCP Business). Cette initiative s’inscrit dans sa stratégie de transformation numérique et vise à promouvoir le paiement électronique au sein des entreprises.

Cette carte permet aux professionnels de régler leurs dépenses via les terminaux de paiement électronique ou sur Internet, tout en garantissant des transactions sécurisées et une traçabilité complète des opérations. Elle offre également une meilleure gestion comptable et réduit les risques liés à la manipulation d’espèces.

La demande de la carte se fait entièrement en ligne via la plateforme ECCP, sans déplacement initial en bureau de poste, simplifiant ainsi son obtention pour les clients professionnels.