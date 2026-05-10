Algérie Télécom: Sid Ali Zerrouki appelle à renforcer la qualité du service client

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a effectué une visite d’inspection au centre d’appels d’Algérie Télécom afin d’évaluer la qualité de l’accompagnement offert aux clients.

Accompagné du PDG de l’entreprise, le ministre a insisté sur la nécessité d’améliorer les prestations fournies aux citoyens. Il a notamment donné des instructions pour réduire le temps d’attente lors de l’assistance téléphonique, en le faisant passer de quatre minutes actuellement à une minute maximum, avec pour objectif d’optimiser l’expérience utilisateur et de renforcer la confiance des abonnés.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement des centres d’appels, illustrée récemment par l’inauguration d’un centre mutualisé dans la wilaya d’Ouargla, ayant contribué à la création de nouveaux emplois.

Le ministère prévoit également le lancement de projets similaires dans plusieurs wilayas de l’intérieur du pays, dans le but de dynamiser l’emploi local et de positionner l’Algérie sur le marché régional et international des services de centres d’appels, tout en générant des revenus en devises.