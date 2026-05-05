Hadj 2026 : l’ONPO lance « Nidaa El-Hadj » pour accompagner les pèlerins

À l’approche du Hadj 2026, l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a lancé « Nidaa El-Hadj », une nouvelle plateforme destinée à mieux accompagner les pèlerins algériens et leurs familles.

Ce service prend la forme d’un centre d’écoute dédié, chargé de centraliser les demandes d’information, préoccupations et réclamations, afin d’assurer un meilleur suivi durant toute la période du pèlerinage.

L’objectif est de garantir aux hadjis des conditions plus sereines pour l’accomplissement de leurs rites, grâce à un accompagnement renforcé et une communication facilitée.

Les citoyens peuvent contacter ce dispositif via le numéro vert 0780 000 888 ou par e-mail à cellule.hadj@onpo.dz. Cette initiative vise à améliorer la prise en charge et à rassurer les pèlerins ainsi que leurs proches.