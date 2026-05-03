Ooredoo Algérie distinguée au Forum Algérien de la RSE 2026

Dans le cadre des travaux du forum, le Directeur des Affaires Corporatives d’Ooredoo Algérie, Ramdane Djezairi, est intervenu lors d’un panel intitulé « De la RSE à la RSO : vers une responsabilité sociétale inclusive ». Il y a présenté les différentes initiatives mises en œuvre par l’opérateur pour soutenir le développement socio-économique national, tout en exposant la vision de l’entreprise en faveur d’une responsabilité sociétale plus inclusive, durable et alignée sur les enjeux actuels.
Cette participation a été couronnée par une distinction majeure lors des RSE Awards Algeria 2026, où Ooredoo Algérie a remporté le prix dans la catégorie « Résilience et Innovation Territoriale Durable ». Cette récompense vient saluer les efforts de l’entreprise dans le déploiement d’une stratégie RSE à fort impact, intégrant pleinement les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance).
À travers cette double reconnaissance, Ooredoo Algérie confirme sa position d’acteur technologique engagé dans la transformation durable et réaffirme sa volonté de contribuer activement à la construction d’un écosystème responsable au service de la société algérienne et du développement économique national.