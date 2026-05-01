Ooredoo Algérie accélère ses investissements et affiche une forte croissance au premier trimestre 2026

Ooredoo a dévoilé ses résultats financiers du premier trimestre 2026, confirmant la solide dynamique de croissance de sa filiale algérienne, portée par des investissements stratégiques et le lancement des premières offres commerciales 5G en Algérie.

Comparés à la même période de 2025, les principaux indicateurs financiers de l’opérateur affichent une nette progression. Le chiffre d’affaires a atteint 30,9 milliards de dinars algériens, contre 27,5 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 12,6 %. Le parc clients poursuit également son expansion avec près de 15,6 millions d’abonnés, en progression de 7,5 % par rapport au premier trimestre 2025.

Sur le plan de la rentabilité, l’EBITDA s’établit à 13,4 milliards de dinars, enregistrant une croissance de 14,8 %. Les investissements ont quant à eux bondi de plus de 55 %, pour atteindre 4,96 milliards de dinars, traduisant l’engagement de l’entreprise dans le déploiement de la 5G, le renforcement de la couverture réseau et l’accélération de sa transformation digitale.

Parallèlement au lancement de la 5G, Ooredoo poursuit la modernisation de ses infrastructures à travers l’avancement du projet SUT (Service Universel des Télécommunications), désormais entré dans sa troisième phase. Cette nouvelle étape vise à améliorer durablement la performance du réseau et à répondre à la croissance des usages numériques à l’échelle nationale.

Commentant ces résultats, le directeur général de Ooredoo Algérie, Roni Tohme, a souligné que ces performances illustrent la solidité de la stratégie de l’entreprise. Il a également affirmé que l’opérateur dispose aujourd’hui de la plus large couverture 5G en Algérie, reflétant sa volonté d’offrir une connectivité de nouvelle génération accessible au plus grand nombre.

À travers ces résultats, Ooredoo Algérie confirme son positionnement d’acteur majeur des télécommunications et réaffirme son ambition d’accompagner activement la transformation numérique du pays.