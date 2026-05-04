Djezzy lance la VoLTE et révolutionne les communications mobiles en Algérie

Djezzy annonce le lancement officiel de la technologie VoLTE (Voice over LTE), devenant ainsi le premier opérateur en Algérie à proposer des appels vocaux via les réseaux 4G et 5G, à la suite de l’autorisation accordée par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE).

Cette innovation marque une étape majeure dans l’évolution des télécommunications en Algérie. Grâce à la VoLTE, les appels sont désormais effectués directement sur les réseaux 4G/5G, sans basculement vers les réseaux 2G ou 3G. Cette technologie offre une qualité vocale haute définition, une connexion quasi instantanée lors de l’établissement des appels, ainsi qu’une meilleure stabilité des communications.

L’un des principaux avantages de ce service réside également dans la possibilité de continuer à utiliser Internet à haut débit pendant un appel, permettant aux utilisateurs de naviguer, télécharger ou utiliser leurs applications sans interruption. La VoLTE contribue aussi à une meilleure optimisation des ressources du smartphone, notamment en matière d’autonomie de batterie.

Proposé sans frais supplémentaires, ce service sera déployé progressivement et accessible aux abonnés disposant d’un smartphone compatible ainsi que d’une carte SIM 4G/5G.

À travers cette avancée technologique, Djezzy poursuit la modernisation de son réseau et réaffirme son engagement à offrir aux utilisateurs algériens une expérience mobile plus fluide, plus performante et alignée sur les standards internationaux.