Djezzy participe à la cérémonie de départ du premier groupe de pèlerins à l’aéroport d’Alger

L’aéroport d’Alger a accueilli mercredi dernier une cérémonie de haut niveau organisée à l’occasion du départ du premier groupe de pèlerins algériens vers les Lieux Saints, dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de recueillement, reflétant l’importance de cet événement religieux majeur.

Djezzy a eu l’honneur de prendre part à cette cérémonie en tant que partenaire technologique de l’Office National du Hadj et de la Omra. L’entreprise tient à exprimer ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance envers l’Office pour la confiance accordée, lui permettant d’accompagner la délégation ainsi que les pèlerins, et de contribuer à faciliter leur séjour grâce à des solutions technologiques de communication destinées à soutenir les équipes encadrantes dans leurs missions.

À cette occasion, Monsieur Boumediene Senouci, Directeur Général, a déclaré que l’accompagnement des pèlerins algériens constitue une véritable source de fierté pour l’entreprise, en tant qu’acteur national mettant ses capacités au service des hôtes du Tout-Puissant. Il a souligné que cette mission s’inscrit dans un engagement fondé sur des valeurs humaines et spirituelles.

Djezzy souhaite aux pèlerins un agréable séjour et un bon retour au pays après l’accomplissement de leur rite du Hadj.