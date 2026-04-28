Djezzy lance l’offre Roaming Hadj 2026 et offre une SIM gratuite en cadeau de bienvenue aux pèlerins

À l’approche de la saison du Hadj 2026, et fidèle à son engagement d’accompagner les pèlerins algériens, Djezzy, partenaire technologique de l’Office National du Hadj et de la Omra, lance son offre Roaming Hadj et Omra pour permettre aux pèlerins de rester en contact avec leurs familles.

La nouvelle offre Roaming HADJ et OMRA se décline en trois forfaits :



* Pour 4000 DA, le client bénéficie de 20 Go d’internet, d’appels illimités vers les numéros Djezzy, de 40 minutes d’appels reçus et de 10 SMS, le tout valable 35 jours.

* Pour 2000 DA, le client accède à 12 Go d’internet, d’appels illimités vers Djezzy, de 20 minutes d’appels reçus et de 10 SMS, valable 35 jours.

* Pour 1000 DA, un forfait comprenant 3 Go d’internet, 30 minutes d’appels vers Djezzy, 10 minutes d’appels reçus et 10 SMS, valable 7 jours.

En parallèle de cette offre, Djezzy accompagne les pèlerins avec un cadeau de bienvenue exceptionnel : une carte SIM gratuite, incluant 1 Go de données internet et 10 minutes d’appels vers les numéros Djezzy, valable 48 heures et ce afin de leur permettre de communiquer facilement dès leur arrivés sur les Lieux Saints.

Pour bénéficier de cette carte SIM gratuite, le pèlerin doit se rendre dans l’un des centres de services Djezzy muni de son passeport et de son visa pour le Hadj.

Les forfaits Roaming HADJ et OMRA ainsi que le bonus Hadj sont actuellement disponibles et peuvent être activés en composant le *720*11# pour les particuliers et *707*25# pour les entreprises.

Pour plus d’informations, veuillez vous rapprocher de l’une des boutiques Djezzy, contacter le centre d’appel ou consulter le site https://www.djezzy.dz