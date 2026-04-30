Concours SMSI Genève 2026 : Quatre projets algériens en compétition

Quatre projets algériens innovants dans les domaines du numérique, de la connectivité et de l’intelligence artificielle participent au concours du Sommet Mondial sur la Société de l'Information 2026, organisé par l’Union internationale des télécommunications, qui se tiendra du 6 au 10 juillet 2026 à Genève.

Portés par de jeunes talents algériens, les projets en lice sont : DigiTrust Network, une plateforme dédiée à l’inclusion numérique en Afrique ; AI for Digital Inclusion (AIDI), qui exploite l’intelligence artificielle pour élargir l’accès au numérique ; AI-Driven Building Footprint for FTTH Inclusive Connectivity Planning, une solution intelligente pour optimiser le déploiement inclusif de la fibre optique ; ainsi que DZ-CheckNews, une plateforme de vérification de l’information visant à lutter contre la désinformation.

La sélection des lauréats sera effectuée par un comité d’experts de l’UIT, sur la base d’un vote en ligne ouvert jusqu’au dimanche 3 mai 2026 à 22h via la plateforme officielle du sommet. Les résultats seront dévoilés lors du Forum SMSI 2026, prévu en juillet prochain.

À travers cette participation, l’Algérie ambitionne de mettre en lumière son savoir-faire technologique sur la scène internationale. Les citoyens sont invités à soutenir ces initiatives en votant, afin de contribuer à la promotion de l’innovation algérienne au-delà des frontières.