Concours SMSI Genève 2026 : Quatre projets algériens en compétition

Portés par de jeunes talents algériens, les projets en lice sont : DigiTrust Network, une plateforme dédiée à l’inclusion numérique en Afrique ; AI for Digital Inclusion (AIDI), qui exploite l’intelligence artificielle pour élargir l’accès au numérique ; AI-Driven Building Footprint for FTTH Inclusive Connectivity Planning, une solution intelligente pour optimiser le déploiement inclusif de la fibre optique ; ainsi que DZ-CheckNews, une plateforme de vérification de l’information visant à lutter contre la désinformation.
La sélection des lauréats sera effectuée par un comité d’experts de l’UIT, sur la base d’un vote en ligne ouvert jusqu’au dimanche 3 mai 2026 à 22h via la plateforme officielle du sommet. Les résultats seront dévoilés lors du Forum SMSI 2026, prévu en juillet prochain.
À travers cette participation, l’Algérie ambitionne de mettre en lumière son savoir-faire technologique sur la scène internationale. Les citoyens sont invités à soutenir ces initiatives en votant, afin de contribuer à la promotion de l’innovation algérienne au-delà des frontières.