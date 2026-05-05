Algérie Télécom, partenaire technologique du BATIMATEC 2026

Algérie Télécom confirme son rôle central dans la transformation numérique en Algérie en participant, en qualité de partenaire technologique, à la 28ᵉ édition du Salon international du Bâtiment, des Matériaux de construction et des Travaux publics (BATIMATEC 2026), organisée du 3 au 7 mai 2026 au Palais des Expositions des Pins Maritimes.

Considéré comme l’un des rendez-vous économiques majeurs du pays, le BATIMATEC constitue une plateforme stratégique réunissant les principaux acteurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction. Il offre également une vitrine privilégiée pour la présentation des innovations industrielles et des nouvelles solutions technologiques.

Installée au pavillon « Palestine », Algérie Télécom profite de cet événement pour mettre en avant ses dernières offres et solutions numériques, destinées aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. À travers cette participation, l’entreprise illustre sa volonté de promouvoir l’innovation et d’encourager l’intégration des technologies numériques dans différents secteurs d’activité.

Cette présence s’inscrit pleinement dans la stratégie globale d’Algérie Télécom, axée sur l’accompagnement de la transformation numérique des acteurs économiques et le soutien au développement national, avec pour ambition de contribuer à l’émergence d’une économie plus compétitive, fondée sur l’innovation et les technologies modernes.