Djezzy et la CNR scellent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique

Djezzy et la Caisse nationale des retraites (CNR) ont signé, lundi 11 mai à Alger, un contrat-cadre de coopération visant à renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines stratégiques.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la CNR en présence de son directeur général, Hafid Adrar, ainsi que du directeur général de Djezzy, Boumediene Senouci, accompagnés de cadres des deux institutions.

Cet accord permettra aux deux organismes de développer des projets communs autour de la transformation numérique, de l’innovation technologique et de l’intégration de solutions avancées proposées par Djezzy, notamment en matière de connectivité, cloud computing et équipements de communication.

L’objectif est d’améliorer les performances numériques de la CNR, de moderniser ses services et de favoriser l’adoption de solutions technologiques innovantes au profit de ses employés et de ses usagers.

Ce partenariat pose ainsi les bases d’une coopération durable entre deux acteurs majeurs, unis par une volonté commune de mettre la technologie au service de l’innovation et de l’amélioration du service au citoyen.