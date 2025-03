Dans le cadre de sa stratégie de modernisation, Algérie Poste annonce une évolution majeure pour sa carte de paiement magnétique. Rebaptisée "Edahabia Classic", elle bénéficiera désormais d’une durée de validité prolongée à quatre ans, contre deux ans auparavant.

Cette annonce a été faite par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, lors de sa visite de travail à Guelma, où il a présenté les nouvelles orientations du secteur. Le premier lot de cette carte sera bientôt mis en circulation, facilitant ainsi les transactions financières des usagers et leur offrant une période d’utilisation plus longue.

Une transformation dans un cadre plus large de modernisation

Le changement de nom de la carte Edahabia s’inscrit dans un vaste projet de généralisation du paiement électronique en Algérie. Le ministre a également évoqué le lancement imminent de nouveaux services, notamment la « Platinium Card » et la « Black Card », chacune destinée à une catégorie spécifique d’usagers avec des fonctionnalités adaptées à leurs besoins.

Dans cette dynamique, l’amélioration des distributeurs automatiques de billets (DAB) constitue également une priorité. Sid Ali Zerrouki a précisé que 97% des 2.500 DAB installés à travers le pays sont opérationnels, avec un temps d’intervention réduit à moins d’une journée en cas de panne.

Guelma : vers une accélération du développement postal et numérique

Le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer la modernisation des services postaux dans la wilaya de Guelma, qui compte actuellement 62 bureaux de poste répartis sur 34 communes. Avec une densité postale d’un bureau pour 9.500 habitants, la région dispose également de 25 DAB en service, auxquels s’ajouteront prochainement 14 nouveaux distributeurs.

Poursuivant sa visite, M. Zerrouki s’est rendu au centre de transmission et au nouveau siège de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom. À Bouchegouf, il a supervisé la mise en service d’un DAB au bureau de poste Bellili-Khemissi, et s’est informé sur le projet de généralisation de la fibre optique, visant à renforcer l’infrastructure numérique de la région.

Avec ces mesures, Algérie Poste et le ministère des Télécommunications confirment leur volonté d’adapter le secteur aux défis numériques et de répondre aux attentes des citoyens en matière de services modernes et performants.