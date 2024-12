Commerce en Algérie : des progrès notables dans la numérisation du secteur en 2024

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a annoncé que le secteur avait réalisé des avancées majeures dans sa transformation numérique en 2024, en suivant une stratégie visant à moderniser les systèmes d’information pour une meilleure gouvernance. Cette initiative s'inscrit dans les directives du président Abdelmadjid Tebboune et le plan d’action du gouvernement.

Les efforts se concentrent sur la simplification des démarches administratives, la modernisation des services du commerce, le renforcement des infrastructures technologiques et la mise en place d’un réseau informatique sécurisé et performant.

Parmi les réalisations phares, 36 plateformes numériques ont été déployées pour suivre l’approvisionnement en produits de base, renforcer le contrôle économique, lutter contre la fraude et protéger les consommateurs. Ces plateformes permettent un suivi précis des chaînes de production et de distribution, tout en collectant des données sur la production, l’importation, la distribution et les prix.

Le secteur prépare également une deuxième phase de recensement économique pour orienter les investissements et soutenir le développement local. Par ailleurs, un réseau modernisé des marchés publics régionaux (Magro) a été numérisé pour réguler efficacement l’approvisionnement et garantir une distribution équitable des biens.

Avec l’identification de 150 procédures dans le cadre d’un système d’information intégré et interactif, le ministère vise à dynamiser l’économie, accroître la compétitivité et faciliter l’accès aux marchés internationaux, en partenariat avec Algérie Télécom.

Le ministre a souligné que la numérisation est un levier essentiel pour le développement durable, nécessitant une mobilisation collective afin de s’adapter aux exigences modernes et de renforcer l’innovation et la productivité.