Numérisation: lancement du réseau intranet de la Direction générale du Domaine national

Le réseau national intranet de la Direction générale du Domaine national a été lancé, dimanche à Alger, pour la numérisation des services de cette Direction et l'interconnexion de ses services répartis sur l'ensemble du territoire national, et ce en vue d'améliorer les prestations fournies aux citoyens et aux professionnels.

La cérémonie de lancement de ce réseau réalisé par le groupe Télécom Algérie (GTA), premier projet du genre, a été coprésidée par le ministre des Finances, Laaziz Faid, en présence du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb et de la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud.

Dans son allocution à cette occasion, le ministre des Finances a souligné que le réseau intranet de la Direction générale du Domaine national vient en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui « a insisté, à maintes occasions, sur la nécessité d’accélérer le processus de numérisation de l’administration du Domaine de l’Etat, du Cadastre et de la Conservation foncière, au vu de leur importance dans la protection des droits immobiliers ».

Ce projet « vital à dimension nationale » permettra de relier, via le réseau de fibres optiques de l’entreprise Algérie Télécom, entre les services relevant de la Direction générale du Domaine national, au nombre de 587 services au niveau de 405 sièges administratifs, ainsi qu’avec le siège central de la direction, abritant le data center des données nationales cadastrales et foncières, qui est à son tour relié au data center du ministère des Finances, a précisé M. Faid.

Ce réseau a été réalisé avec les dernières technologies mondiales utilisées dans le domaine des réseaux, a-t-il indiqué, précisant qu’il représente « un nouveau jalon dans le processus de numérisation et de modernisation de notre département ministériel ».