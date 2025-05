Lancement d’une campagne nationale contre l’escroquerie en ligne

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a lancé, ce samedi, une vaste campagne nationale de sensibilisation à l’escroquerie en ligne. Objectif : alerter les citoyens sur les dangers du cybercrime, les encourager à signaler les tentatives d’arnaque, et leur fournir les outils nécessaires pour se prémunir contre les multiples formes de fraude numérique.

Placée sous le slogan « Ne partagez pas vos informations personnelles en ligne. Soyez vigilants, l’escroc guette l’occasion », cette campagne se poursuivra jusqu’au 30 mai. Elle vise à faire connaître les techniques d’escroquerie les plus courantes ainsi que les moyens permettant de les détecter et de s’en protéger efficacement.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, qui a supervisé le lancement de cette initiative, a rappelé qu’elle s’inscrit dans la continuité d’une précédente campagne menée en février dernier sur la protection des enfants face aux risques liés à un usage non encadré d’internet. Il a souligné l’urgence d’agir face à l’essor des fraudes en ligne, qui ciblent particulièrement les internautes les plus vulnérables.

« Nous devons redoubler d’efforts pour sensibiliser et protéger les citoyens, car les escrocs exploitent le manque de vigilance pour multiplier les victimes », a déclaré le ministre. Il a également salué les avancées accomplies dans le secteur numérique, rendues possibles grâce à la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et aux compétences nationales mobilisées pour moderniser les infrastructures numériques.

Toutefois, M. Zerrouki a insisté sur la nécessité de rester prudent face aux défis du cyberespace. « Les progrès technologiques doivent s’accompagner d’une prise de conscience accrue des risques, notamment en matière de vie privée, de sécurité des données et de protection des biens », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs affirmé que les campagnes de sensibilisation sont tout aussi essentielles que les dispositifs juridiques ou techniques pour lutter contre les cybermenaces. D’où l’importance d’une collaboration continue entre les institutions, les médias, et l’ensemble de la société civile.

Des présentations ont été proposées lors du lancement, portant notamment sur la protection des données personnelles, l’impact de leur exposition sur la vie privée, ainsi que les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser l’usage de la carte Edahabia et de l’application BaridiMob.