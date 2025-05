Accompagnement des entrepreneurs FTTH : un partenariat Algérie Télécom – ANGEM au service des jeunes

Dans le cadre de la convention signée entre Algérie Télécom et l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM), la Direction Opérationnelle Centre d’Algérie Télécom a invité de nombreux jeunes apprentis, fraîchement titulaires de leur stage pratique au sein de l’entreprise, à une journée de découverte et d’échanges.

Cette initiative vise à soutenir l’entrepreneuriat indépendant et les microentreprises spécialisées dans l’installation de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH). L’objectif : informer les jeunes des opportunités d’insertion professionnelle, des dispositifs de financement et des services d’accompagnement disponibles, afin de favoriser la création d’activités économiques durables.

Au programme de la rencontre, une visite de plusieurs sites techniques et de projets en cours, offrant aux participants une vision concrète des métiers et des enjeux du déploiement FTTH. En observant les chantiers et en rencontrant les équipes opérationnelles, les futurs entrepreneurs ont pu mieux cerner les spécificités du secteur et affiner leurs projets.

Ce partenariat entre Algérie Télécom et l’ANGEM illustre une ambition partagée : placer la jeunesse au cœur du développement économique national. Grâce à un dispositif de mentorat et de suivi adapté, les jeunes porteurs de projet bénéficient d’un environnement propice à la réussite et à la pérennité de leurs initiatives. Par cette démarche, les deux institutions contribuent à créer un écosystème favorable à la diversification et à la croissance durable de l’économie algérienne.