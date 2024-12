Téléphonie mobile en Algérie : les opérateurs invités à renforcer et améliorer la couverture réseau

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a récemment abordé la question du taux de couverture téléphonique en Algérie. Il a exhorté les opérateurs Mobilis, Djezzy et Ooredoo à étendre et améliorer la qualité de leur réseau sur l’ensemble du territoire national.

Ces trois opérateurs de téléphonie mobile travaillent actuellement sur des plans visant à garantir une couverture optimale dans les régions comptant au moins 2 000 habitants, conformément à un calendrier préalablement établi. Sid Ali Zerrouki a insisté sur leur engagement à investir dans des infrastructures modernes pour élargir la portée de leurs réseaux et améliorer la qualité des services proposés.

Grâce à ces efforts, la couverture en 4G atteint désormais 85 % de la population algérienne, soutenue par le développement et l’extension des stations de base à travers le pays.

Selon les dernières données fournies par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE), le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile en Algérie dépasse les 49 millions.

Le ministre a également souligné que son département continue de soutenir activement les opérateurs de téléphonie mobile. Cette collaboration inclut la mise à disposition de bandes de fréquences supplémentaires afin de renforcer l’accès à Internet et à la téléphonie mobile, en vue de répondre aux besoins croissants des citoyens et d’assurer une meilleure connectivité dans les zones mal desservies.