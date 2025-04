LG intègre Xbox Cloud Gaming (BÊTA) directement sur ses Smart TV

LG Electronics a officialisé l'intégration de l'application Xbox sur ses Smart TV, permettant aux utilisateurs de jouer à des centaines de jeux via le cloud gaming, sans nécessiter de console. Cette initiative, fruit d'un partenariat avec Xbox, vise à transformer les téléviseurs LG en véritables plateformes de jeu, accessibles dans plus de 25 pays.​

Grâce à l’application Xbox, disponible dans le Gaming Portal des Smart TV LG équipées de webOS 24 ou versions ultérieures, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent diffuser en streaming une vaste bibliothèque de jeux, incluant des titres populaires comme Call of Duty: Black Ops 6, Avowed, NBA 2K25 et Hogwarts Legacy. Les utilisateurs peuvent également jouer à certains jeux qu’ils possèdent déjà, offrant ainsi une flexibilité accrue dans leur expérience de jeu Xbox Wire.​

Cette collaboration entre LG et Xbox s’inscrit dans une stratégie visant à rendre le gaming plus accessible et fluide, en éliminant le besoin de matériel supplémentaire. Les téléviseurs LG, notamment les modèles OLED et QNED, offrent une qualité d’image en 4K, assurant une immersion optimale pour les joueurs.​

Les détails concernant les modèles de téléviseurs compatibles et la disponibilité du service dans chaque pays seront annoncés ultérieurement.