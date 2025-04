Algérie Poste : consultez votre relevé d’opérations en un clic grâce à un nouveau service

Algérie Poste a lancé un nouveau service permettant aux clients d'accéder à un relevé détaillé des opérations de leur compte courant postal (CCP) sur une période de plus de deux ans.

Le nouveau service lancé par Algérie Poste est accessible en ligne via la plateforme ECCP (https://eccp.poste.dz) ou directement dans les bureaux de poste, il vise à renforcer la transparence et la gestion financière.



Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des services postaux, répondant à la demande croissante des usagers pour un meilleur contrôle de leurs finances.