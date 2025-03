Ooredoo lance une offre solidaire pour le mois de Ramadhan

Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’entraide, Ooredoo marque le mois sacré de Ramadhan avec une offre commerciale innovante alliant générosité et avantages exclusifs en appels et Internet. Cette initiative permet aux clients de contribuer à une cause noble tout en profitant d’une expérience digitale enrichie.

Dans l’esprit de partage qui caractérise ce mois sacré, Ooredoo s’engage à reverser 1 500 DA à des associations caritatives pour chaque souscription au forfait 4500 DA durant Ramadhan. En contrepartie, les abonnés bénéficient de :

12 recharges de 5 Go d’Internet,

d’Internet, Appels illimités vers Ooredoo,

vers Ooredoo, 500 DA de crédit pour les appels et SMS vers tous les réseaux nationaux.

Cette offre est accessible aussi bien pour un rechargement que pour une nouvelle souscription. De plus, en souscrivant à 9 forfaits 4500 DA, les clients reçoivent 3 forfaits supplémentaires, leur permettant de rester connectés et de partager des moments précieux avec leurs proches.

À travers cette action solidaire, Ooredoo réaffirme son engagement à proposer des solutions technologiques innovantes tout en promouvant les valeurs de générosité et de soutien au sein de la société.