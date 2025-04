Réseaux mobiles 5G: le cahier des charges sera prêt « dans deux semaines »

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé que le cahier des charges pour le déploiement des réseaux mobiles 5G en Algérie sera finalisé dans les deux prochaines semaines. Cette étape s'inscrit dans la perspective d'un lancement officiel prévu pour le second semestre 2025, conformément aux orientations du président Abdelmadjid Tebboun

La technologie 5G est principalement destinée à des secteurs stratégiques tels que l’industrie, la santé et l’éducation, offrant des applications innovantes et un débit internet supérieur à celui de la 4G. Une fois les préparatifs administratifs et juridiques achevés, un appel d’offres national sera lancé pour permettre aux opérateurs de soumettre leurs propositions techniques en vue d’obtenir les autorisations d’exploitation.​

Par ailleurs, le ministre a souligné les avancées réalisées dans le secteur des télécommunications, notamment l’installation de 265 000 km de fibre optique à travers le pays. Il a également évoqué les efforts en cours pour améliorer les services postaux, réduire les délais d’intervention pour la réparation des distributeurs automatiques et garantir une maintenance régulière par les services d’Algérie Poste.