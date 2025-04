Algérie Poste a publié un rappel concernant le montant maximal pouvant être retiré par jour dans ses bureaux : 200 000 dinars algériens, que ce soit par chèque postal ou via la carte Edahabia. Cette mesure, valable dans l’ensemble des agences du pays, vise à garantir une meilleure organisation des retraits et à éviter les longues files d’attente.

Le rappel intervient dans un contexte de digitalisation croissante des services financiers, avec pour objectif d’assurer plus de transparence et d’aider les clients à mieux planifier leurs opérations. Les retraits peuvent se faire de manière sécurisée via le dispositif Pin Pad disponible dans chaque bureau de poste.

Cette communication vise à renforcer la confiance des usagers en leur offrant une expérience fluide, sécurisée et bien encadrée.