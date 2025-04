Déploiement de la 5G en Algérie : lancement prévu au second semestre 2025

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé que le lancement des réseaux mobiles de cinquième génération (5G) en Algérie est prévu pour le second semestre de l’année 2025.

Lors d’une intervention sur les ondes de la Radio nationale, le ministre a précisé que les préparatifs sont en cours et que des études approfondies sont menées afin d’assurer une mise en œuvre optimale de cette technologie. Ces études couvrent l’ensemble des aspects techniques, financiers et réglementaires du projet.

La 5G, qui promet des vitesses de connexion ultra-rapides, est appelée à transformer plusieurs secteurs clés de l’économie, notamment la santé, l’industrie et l’éducation. Elle ouvre la voie à des usages innovants et à une connectivité améliorée sur tout le territoire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a récemment donné son feu vert pour l’introduction de cette technologie en Algérie. Il a également insisté sur la nécessité d’un approfondissement des études afin d’assurer un déploiement intégré, efficace et durable.

Ce projet stratégique traduit la volonté des autorités de positionner l’Algérie comme un acteur régional majeur dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. L’introduction de la 5G devrait ainsi jouer un rôle moteur dans le développement de l’économie numérique nationale.

En plus de stimuler l’innovation dans des domaines comme l’Internet des Objets (IoT) et l’Intelligence Artificielle (IA), la 5G est également attendue pour renforcer l’infrastructure numérique du pays, améliorer la compétitivité des entreprises, répondre à la demande croissante de connectivité et générer de nouvelles opportunités d’emploi.