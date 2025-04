L’ICT Africa Summit 2025 en avril à Alger

L'ICT Africa Summit 2025, un évènement majeur axé sur les enjeux stratégiques du numérique et de l'innovation sur le continent africain, se tiendra du 21 au 23 avril au Palais des expositions, Pins Maritimes (Alger) sous le thème "Unlocking Digital Horizons", ont annoncé mercredi les organisateurs.

Placée sous le patronage de plusieurs ministères et soutenu par le Groupe Télécom Algérie en tant que sponsor officiel, cette importante rencontre réunira plus de 150 exposants et des leaders de l’industrie numérique, startups innovantes et décideurs gouvernementaux, a indiqué le commissaire du Sommet, M. Bachir Tadjeddine, lors d’une conférence de presse animée à Alger.

Le Sommet mettra l’accent sur la manière dont les technologies digitales peuvent stimuler la croissance économique, le développement durable, l’inclusion financière et la transformation sociale sur le continent.

Quatre forums thématiques structureront les échanges à savoir le Forum E-Gov qui se concentrera sur la transformation numérique des administrations publiques et le Forum Oil et Gas qui explorera les innovations technologiques dans le secteur énergétique.

Le Forum Health et Pharma mettra en avant les avancées numériques dans le domaine de la santé, et le Forum IT Aéroportuaire se penchera sur les solutions technologiques améliorant l’expérience des voyageurs et les opérations aéroportuaires.

Au moment où le continent africain continue de progresser dans la connectivité numérique et l’inclusion financière, ce Sommet représente une étape cruciale pour transformer ces avancées en impacts durables, en renforçant la cybersécurité, en favorisant le commerce intra-africain et en soutenant l’intégration des technologies numériques dans le développement économique et social.

Cette édition marque la convergence avec deux événements majeurs : le Digital Africa Summit, ICT Maghreb et Alvetic, créant ainsi une plateforme renforcée pour l’innovation et la collaboration numérique en Afrique.