Ooredoo marque la journée nationale de l’enfance

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo tient à marquer la Journée nationale de l’enfance, célébrée le 15 juillet de chaque année.

Pleinement engagée dans les actions à responsabilité sociétale de l’entreprise, Ooredoo a accompagné à plusieurs reprises cette frange de la société à travers des initiatives à même de procurer de la joie et du bonheur aux enfants.

Ooredoo a organisé une multitude d’opérations et initiatives en faveur des enfants vivant une situation de handicap, et qui se sont concrétisées par l’octroi de contributions à certaines associations activant dans le soutien des personnes en situation de handicap sous toutes ses formes.

Coïncidant avec la symbolique de la double célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, Ooredoo a assisté à la célébration organisée sous l’égide de l’Office National de Protection et de la Promotion de l’Enfance (ONPPE), et en coordination avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, placée sous le thème : « Les enfants d’aujourd’hui, l’élite de demain » qui s’est tenue le 15 juillet, à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf d’Alger.

D’autre part, Ooredoo a procédé à l’envoi d’un Bulk SMS à ses clients, émanant de l’ONPPE, souhaitant « une heureuse célébration à tous les enfants à l’occasion de cette journée nationale. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a célébré récemment la Journée internationale de l’enfance, qui coïncide avec le 1er juin de chaque année, et a organisé, en partenariat avec l’Association nationale du volontariat, une journée didactique et instructive dédiée principalement aux enfants à mobilité réduite, orphelins ainsi qu’aux enfants des employés de Ooredoo.

En outre, Ooredoo et la Fondation pour la Promotion de la Santé et la Recherche (FOREM) en partenariat avec l’ONPPE ont organisé à la veille de l’Aid el Adha 2024, une opération de distribution de cadeaux au profit des élèves d’une école primaire de Ain Boucif, Wilaya de Médéa, où étaient scolarisés les enfants victimes de la tragédie de la promenade des Sablettes.

Aussi, Ooredoo a également accordé une donation financière à la FOREM, pour l’acquisition de moutons au profit des familles démunies et des enfants orphelins, leur permettant ainsi d’accomplir le rituel du sacrifice et vivre la joie de l’Aïd.

A travers ces célébrations, Ooredoo réitère son engagement aux côtés des enfants algériens et sa volonté d’accompagner et d’aider cette frange de la population.