Algérie Télécom lance « MOOHTARIF » : Réductions et débits accrus pour les professionnels

Algérie Télécom présente sa nouvelle offre « MOOHTARIF », spécialement conçue pour répondre aux besoins en connectivité des petites et moyennes entreprises ainsi que des professions libérales.

Avec cette nouvelle offre, les professionnels et les entreprises bénéficieront de débits plus élevés à des tarifs réduits. « MOOHTARIF » propose une gamme variée de formules adaptées à tous les secteurs d’activité, avec des paliers de vitesse ultra-rapide allant jusqu’à 200 Mbps, 500 Mbps et même 1 Gbps.

Les nouvelles offres MOOHTARIF se présentent comme suit :

Moohtarif 20 Mbps : De 3 100 DA/Mois à 2 700 DA/Mois

Moohtarif 50 Mbps : De 3 300 DA/Mois à 2 900 DA/Mois

Moohtarif 100 Mbps : De 4 100 DA/Mois à 3 100 DA/Mois

Moohtarif 200 Mbps : 3 300 DA/Mois (Nouveau palier de débit)

Moohtarif 300 Mbps : De 4 500 DA/Mois à 3 500 DA/Mois

Moohtarif 500 Mbps : 4 500 DA/Mois (Nouveau palier de débit)

Moohtarif 1 Gbps : 5 200 DA/Mois (Nouveau palier de débit)

De plus, les clients professionnels éligibles à la Fibre Optique (FTTH) disposant d’un débit de 20 Mbps et bénéficieront d’une augmentation systématique vers des débits supérieurs, sans frais supplémentaires.

Pour bénéficier de cette nouvelle offre MOOHTARIF, les clients peuvent se rapprocher de leur agence commerciale ou effectuer, simplement, une demande en ligne sur le site web d’Algérie Télécom.