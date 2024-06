Galaxy AI bientôt disponible sur la nouvelle Galaxy Watch

Une vue d’ensemble sur la santé et une motivation accrue

Samsung a annoncé aujourd'hui que Galaxy AI sera prochainement disponible sur la Galaxy Watch. En combinant l’intelligence artificielle avancée sur l’appareil avec l’application Samsung Health, cette innovation crée l'un des outils de santé les plus personnalisés et sécurisés jamais conçus. Les nouvelles fonctionnalités seront accessibles plus tard cette année sur la prochaine série Galaxy Watch via One UI 6 Watch. Un nombre limité d’utilisateurs de Galaxy Watch pourra accéder au programme bêta à partir de juin.

En intégrant Galaxy AI avec Samsung Health, les utilisateurs bénéficieront d’une meilleure compréhension de leur santé et de conseils motivants pour l’améliorer. L’Energy Score analyse des données de santé telles que la durée moyenne du sommeil, la régularité des heures de coucher et de réveil, la synchronisation du sommeil, l’activité de la veille, la fréquence cardiaque pendant le sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque. La Booster Card aide à atteindre des objectifs de santé grâce à des aperçus, des conseils motivants et des orientations personnalisées.

Amélioration du sommeil et des performances sportives

Étant donné qu’une bonne santé commence par un bon sommeil, Samsung a amélioré l’algorithme de sommeil AI. En plus des indicateurs existants tels que la durée du sommeil, le niveau d’oxygène dans le sang et les cycles de sommeil, Sleep Insights mesure désormais également les mouvements pendant le sommeil, la latence du sommeil, ainsi que la fréquence cardiaque et respiratoire pendant le sommeil.

Les nouvelles fonctionnalités de fitness permettent de cartographier la condition physique des utilisateurs de manière simple et intelligente pour un entraînement personnalisé. En plus des cinq niveaux d’intensité de la Personal Health Rate Zone, les nouvelles données détaillées sur les zones de fréquence cardiaque Anaerobic Threshold (AnT) et Aerobic Threshold (AT) permettent aux utilisateurs de courir plus efficacement et d’analyser plus rapidement leurs performances.

Les cyclistes peuvent calculer leur Functional Threshold Power (FTP) en seulement dix minutes, leur permettant de s’entraîner comme des professionnels et de suivre facilement leurs progrès avec les outils de suivi de fitness. La nouvelle Workout Routine combine différents exercices pour un entraînement personnalisé sans interruption. Les progrès pendant la course ou le cyclisme peuvent être suivis avec Race, qui compare les performances actuelles et passées sur les mêmes parcours.

Vision pour l’avenir

« En intégrant Galaxy AI à notre écosystème entier, nous ouvrons la voie à de nouvelles expériences personnalisées et connectées », déclare Junho Park, vice-président et Head of Galaxy Ecosystem Product Planning Team, MX Business chez Samsung. « L’introduction de Galaxy AI sur la Galaxy Watch n’est que le début, et nous verrons bientôt encore plus d’intégrations dans le portefeuille Galaxy. »

Samsung continue d’innover pour offrir des solutions technologiques avancées et personnalisées, permettant à ses utilisateurs de mener une vie plus saine et plus active grâce à des outils connectés intelligents.