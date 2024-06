Forum RAKMANA : une édition sous le thème de L’écosystème Numérique Algérien : Cartographie et Connexions

Le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique (GAAN) a organisé la 13ème édition du Forum RAKMANA, à l'hôtel Hyatt Regency, Alger. Cet événement d'envergure, placé sous le thème "L'écosystème Numérique Algérien : Cartographie et Connexions", constitue une étape cruciale dans la consolidation et l'expansion de la révolution numérique en Algérie.

Le GAAN, groupement d’intérêt économique à caractère non-lucratif, s’est fixé pour mission de dynamiser et de promouvoir l’économie numérique en Algérie. Avec plus de 1500 membres, regroupant des Entreprises de Services Numériques (ESN), des Startups, des Consultants et des Auto-entrepreneurs, ainsi que de grandes entreprises engagées dans la cause numérique, le GAAN œuvre activement à travers des initiatives innovantes telles que le Forum RAKMANA pour catalyser le potentiel du numérique dans le pays.

Le Forum RAKMANA, rendez-vous incontournable qui se tient tous les deux mois, réunit les principaux acteurs de l’écosystème numérique, des décideurs gouvernementaux de premier plan et les médias, dans un esprit de collaboration et d’échange. Cette édition ne fait pas exception, offrant une plateforme d’échanges et de réflexions sur les enjeux majeurs qui façonnent l’évolution du numérique en Algérie.

RAKMANA est sponsorisé et accompagné par Algérie Télécom, partenaire historique du GAAN, engagé dans le soutien de la cause du Numérique, de par l’affinité naturelle de son activité, ainsi que par la compagnie d’assurances CAAT, soulignant l’importance stratégique accordée par les acteurs du secteur économique – public à fortiori – à l’essor du numérique, ce dernier figurant dans les principales considérations du gouvernement.

Cette 13ème édition du Forum est placée sous une thématique particulière : « L’écosystème Numérique Algérien : Cartographie et Connexions », faisant de cette rencontre un exercice d’introspection sur la constitution de notre tissu économique numérique, initiative indispensable pour comprendre et répondre collectivement aux défis de la filière, et se positionner en tant qu’acteurs compétitifs de l’industrie numérique. Sera mis au centre de cette édition l’inauguration de G-Link, le premier et plus important annuaire en ligne rassemblant et cartographiant un nombre considérable d’acteurs du numérique de toute spécialité. Les axes d’exploitation de ce dernier sont discutés afin de valoriser les acteurs locaux, notamment à l’échelle internationale.