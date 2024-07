Google va supprimer les applications jugées inutiles sur Play Store

Google va procéder à la suppression de ses pires applications et ne laisser que des applications de meilleure qualité sur son Play Store, notamment les applications dont les fonctionnalités ne sont pas jugées utiles pour les utilisateurs.

Google veut purger son magasin d’applications Play Store, en devenant plus stricte sur les conditions qui doivent respecter les développeurs pour publier une app sur son magasin mobile officiel.

Comme l’a repéré Android Authority, Google à mis à jour sa politique de spam et de fonctionnalités minimales requises afin d’améliorer la qualité moyenne des applications disponibles sur le Play Store. “Les applications doivent offrir une expérience utilisateur stable, réactive et attrayante. Les applications qui plantent, qui n’ont pas le degré d’utilité de base des applications mobiles, qui manquent de contenu attrayant ou qui présentent un autre comportement qui n’est pas cohérent avec une expérience utilisateur fonctionnelle et attrayante ne sont pas autorisées sur Google Play” explique la firme de Moutain View.