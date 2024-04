Digitalisation : la Caisse Nationale des Retraites lance une plateforme de vérification des documents

La Caisse Nationale des Retraites (CNR), dans sa stratégie de digitalisation, lance une nouvelle plateforme numérique, permettant l’authentification des documents de façon sécurisée et fiable.

Dans sa démarche de simplification des démarches administratives pour les retraités et lutter contre toute fraude, la caisse nationale des retraites (CNR) lance une nouvelle plateforme permettant l’authentification des documents.

La plateforme est accessible via le site de la CNR : http://www.cnr.dz/, et grâce à son mécanisme de sécurité via des codes dynamiques et un code QR, la plateforme assure une authenticité accrue des documents.

La CNR souligne via cette plateforme facile d’accès son engagement vers une transition numérique. La vérification peut se faire ainsi de façon rapide, sans frais supplémentaires pour les utilisateurs.