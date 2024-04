Explosion et incendie à l’usine RAYLAN : Un blessé grave et d’importants dégâts

Aujourd'hui, un violent incendie s'est déclaré dans l'usine de l'entreprise Raylan, spécialisée dans le montage d'équipements électroménagers.

L’usine de Raylan est située dans la zone industrielle d’El Bouni, dans la wilaya de Annaba. L’incendie a commencé après une forte explosion dans l’unité de polystyrène de l’usine, se propageant rapidement à l’atelier de montage des machines à laver.

Les équipes de pompiers ont rapidement été dépêchées sur place pour maîtriser le feu et prendre en charge les blessés. Selon la direction de la protection civile de Annaba, 17 camions de pompiers, quatre ambulances et plus de 70 agents ont été mobilisés pour éteindre l’incendie, ce qui a permis de le contenir. Un seul blessé a été signalé, évacué vers les urgences pour des soins.

Le wali de Annaba s’est rendu sur les lieux pour évaluer l’étendue des dégâts, qui semblent être importants selon les premières constatations.

À l’heure actuelle, les causes de l’explosion ne sont pas encore déterminées. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cet incident.