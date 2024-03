Paiement en ligne : Kepler Technologies lance son application SahmPay

L’entreprise algérienne Kepler Technologies, spécialisée dans les technologies financières dévoile une nouvelle application de paiement mobile tout en un. Baptisée, SahmPay, l’application offre une variété de services, avec la possibilité d’intégrer les cartes CIB et postale EDAHABIA, pour effectuer des paiements en ligne en toute simplicité.

Kepler Technologie, dévoile aujourd’hui, sa nouvelle application SahmPay, dédiée au paiement mobile tout en un. Elle permet d’effectuer des transactions financières en toute sécurité, ainsi que le règlement des factures tels que SONELGAZ, la SEAAL, ou encore les opérateurs de téléphonie mobile et fixe.

Pour le lancement de l’application, Kepler Technologies affirme son engagement citoyen, en annonçant une démarche caritative en partenariat avec l’association Sanabel el Kheir, qui se concrétise par une contribution de 10 DA à l’association pour chaque transaction effectuée sur l’application.

La nouvelle application SahmPay, offre une expérience de gestion financière, simplifiée en centralisant les paiements essentiels, simplifiant ainsi les transactions quotidiennes. Outre la possibilité de régler facilement ses factures, SahmPay permet aux utilisateurs de planifier leurs paiements, grâce à un calendrier de paiement et un tableau de bord détaillé. Les utilisateurs peuvent également disposer de l’historique financier et d’avoir une vision globale de leurs dépenses.

Le but de l’application SahmPay est de simplifier et améliorer la gestion financière des utilisateurs, comme le précise Monsieur Salhi, gérant de Kepler Technologies, précise « Notre ambition était de proposer aux utilisateurs une solution unique, intuitive et complète, éliminant la nécessité de jongler entre différentes interfaces et offrant une alternative aux longues attentes dans les agences traditionnelles. »