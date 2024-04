Algérie Poste intégrera prochainement l’intelligence artificielle dans « Baridi Mob »

Algérie Poste se veut à la pointe de la technologie en annonçant l’intégration prochaine de solutions d’intelligence artificielle dans son application « Baridi Mob » et ceci pour renforcer la sécurité de ses clients.

Le directeur général d’Algérie Poste Louai Zidi, a annoncé le déploiement prochain de solutions d’intelligence artificielles dans son application « Baridi Mob ». Une initiative qui permettra, selon le responsable, de détecter automatiquement les opérations suspectes, comme les tentatives de fraude et les cas de blanchiment d’argent sur les comptes clients.

L’intelligence artificielle analysera les données transactionnelles et les comportements des utilisateurs pour identifier les anomalies. En plus de ce renforcement de sécurité, Algérie Poste met également en place une application intelligente pour le retrait d’argent, qui permettra de trouver le distributeur automatique de billets le plus proche de sa position, et proposer un itinéraire pour s’y rendre.