Offre spéciale Algérie Télécom : Baisse des tarifs internet illimité et hausse des débits jusqu’à 1 Gbps !

Algérie Télécom lance de nouvelles formules d’abonnement IDOOM FIBRE, ADSL et VDSL, offrant des débits plus élevés à des tarifs encore plus avantageux.

Pour la première fois en Algérie, l’opérateur historique de téléphonie fixe propose des formules très attractives, incluant des paliers ultra-rapides allant jusqu’à 500 Mbps et même 1 Gbps. En outre, une réduction tarifaire est appliquée sur les formules de débits existants égaux ou supérieurs à 20 Mbps, effective à partir de ce lundi 27 mai 2024.

Les nouveaux tarifs sont proposés comme suit :



* Débit de 20 Mbps : de 2599 DA à 2200 DA

* Débit de 50 Mbps : de 2799 DA à 2400 DA

* Débit de 100 Mbps : de 2999 DA à 2600 DA

* Débit de 200 Mbps : de 3599 DA à 2800 DA

* Débit de 300 Mbps : de 3999 DA à 3000 DA

* Débit de 500 Mbps : 3600 DA

* Débit de 1 Gbps : 4200 DA

En outre, les clients résidentiels IDOOM Fibre disposant d’un débit de 20 Mbps et plus bénéficieront d’une augmentation systématique vers des débits supérieurs, sans frais supplémentaires.

À travers cette nouvelle offre, Algérie Télécom témoigne de son engagement continu à répondre favorablement aux besoins croissants de sa clientèle en matière d’internet haut et très haut débit.