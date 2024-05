Oppo dévoile les nouveaux Reno 12 et 12 Pro

Oppo lève officiellement le voile en Chine sur ses deux nouveaux smartphones Reno 12 et Reno 12 Pro. Ces derniers proposent une fiche technique complète et sont affichés à des prix très attractifs.

Le géant fabricant chinois de smartphones lève le voile sur deux nouveaux terminaux Oppo Reno 12 et Reno 12 Pro. Ces derniers sont des téléphones de milieu de gamme premium avec une fiche technique des plus intéressantes.

En effet, le Reno 12 se distingue par un écran Amoled 120 Hz de 6,7 pouces, incurvé sur les quatre côtés avec une protection en verre minéral Gorilla Glass Victus 2. Le modèle tourne avec la puce MediaTek Dimensity 8250, avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Il adopte également une grande batterie de 5000 mAh, ainsi que trois capteurs photo de 50, 50 et 8 Mégapixels, avec zoom optique et stabilisation optique. L’appareil selfie est quant à lui de 50 MP.

La version Pro se distingue par rapport à celle standard, d’une puce Dimensity 9200+, et l’autofocus de son capteur principal (détection de phase multidirectionnelle). Les prix des Reno 12 et 12 Pro varient en Chine selon les versions de 350 à 510 euros.