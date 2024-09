inDrive : 5 milliards de trajets et ce n’est qu’un début

inDrive, l'application mondiale de services de mobilité et urbains, célèbre une étape décisive en septembre 2024 : le franchissement du cap des 5 milliards de trajets sur sa plateforme. La 5 milliardième trajet, effectuée au Pérou entre un chauffeur et un passager, marque une nouvelle ère pour inDrive, qui depuis son lancement en 2012, a bouleversé l'industrie des VTC avec son modèle de tarification basé sur la négociation.

Dès ses débuts, inDrive a introduit un modèle unique en permettant à ses utilisateurs – chauffeurs comme passagers – de fixer le prix de la course. Ce concept novateur visait à rétablir l’équité dans le secteur du transport urbain. En plus du transport de personnes, la plateforme s’est diversifiée pour inclure une variété de services, tels que le transport interurbain, la livraison de colis, le transport de marchandises, ainsi que des services à domicile comme le ménage et les réparations. Aujourd’hui, inDrive est devenue la deuxième application de mobilité la plus téléchargée au monde et opère dans 46 pays, illustrant sa transformation en une plateforme multiservices globale, L’Algérie est l’un des marchés à croissance rapide et prometteurs pour inDrive au Moyen-Orient.

Au cours de ses 11 années d’existence, inDrive a su capitaliser sur son concept novateur pour pénétrer des marchés variés sans se concentrer sur une région spécifique. Cette approche globale souligne l’appétit mondial pour une plus grande liberté de choix face aux algorithmes, un besoin auquel inDrive répond parfaitement.

Mark Loughran, Président et Directeur Général Adjoint d’inDrive, a déclaré :« Atteindre les 5 milliards de trajets est une étape majeure pour inDrive. Cela témoigne de notre capacité à répondre aux besoins de millions d’utilisateurs à travers le monde. Chaque trajet représente plus qu’un simple déplacement ; elle reflète notre engagement à offrir des services dans des régions mal desservies, à créer des opportunités d’emploi et à soutenir des initiatives communautaires. Grâce à notre programme inVision, nous avons également ouvert l’accès au sport, à l’art et à l’éducation dans les communautés où nous opérons. Cette réalisation renforce notre ambition de toucher positivement 1 milliard de personnes d’ici 2030. »

Depuis son lancement, inDrive a parcouru 32 milliards de kilomètres à travers le monde, pour un temps cumulé de 123 500 années de trajets. Toujours en expansion, l’entreprise a récemment lancé des services financiers pour ses chauffeurs au Mexique et prévoit de renforcer sa présence sur de nouveaux marchés, y compris dans les régions développées.