Djezzy et l’ANEM signent un partenariat pour digitaliser le recrutement et renforcer l’employabilité en Algérie

Djezzy, entreprise publique économique leader dans le secteur des télécommunications en Algérie, et l'Agence Nationale de l'Emploi (ANEM) ont signé ce jeudi 26 septembre 2024, au siège de Djezzy à Dar El Beida, une convention de partenariat visant à digitaliser le processus de recrutement et à promouvoir l'employabilité. La cérémonie de signature a réuni M. Abdelkader Djabeur, Directeur général de l'ANEM, M. Mahieddine Allouche, Directeur général de Djezzy, ainsi que des cadres des deux institutions.

Cette convention a pour but de digitaliser le processus de recrutement de Djezzy à travers la plateforme OGC, permettant à l’entreprise, en tant que grand compte, de déposer ses offres d’emploi en ligne via le système Wassit et WassitOnline de l’ANEM. Ce partenariat marque une étape clé dans la modernisation des services de recrutement, renforçant ainsi la synergie entre le secteur public économique et l’ANEM, afin de canaliser et promouvoir l’emploi dans le pays.

Djezzy s’engage à utiliser la plateforme OGC pour déposer ses offres d’emploi et sélectionner des candidats qualifiés. De son côté, l’ANEM assurera la création de comptes en ligne pour Djezzy et garantira le traitement des offres dans un délai de cinq jours, réduisant ainsi le temps de traitement des offres d’emploi et offrant des opportunités de placement des candidats à travers l’ensemble des agences ANEM dans les 58 wilayas dans le cadre d’un processus qui garantit le retour d’information à l’issue du recrutement.

Cette convention symbolise une nouvelle étape dans la collaboration entre le secteur public et les services de l’emploi en Algérie. L’ANEM, en tant que principal service public de l’emploi, continue d’assumer son rôle central d’intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi, avec un accompagnement personnalisé et une utilisation accrue des technologies modernes pour une meilleure performance.

De son côté, Djezzy, en pleine transformation numérique, fait de la ressource humaine un pilier de sa stratégie de développement. L’entreprise s’engage non seulement à attirer les meilleurs talents algériens, mais aussi à les retenir au sein de projets innovants et à forte valeur ajoutée pour l’économie nationale.